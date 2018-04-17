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بالفيديو.. مواطن يكشف سبب اعتدائه على والده

بالفيديو.. مواطن يكشف سبب اعتدائه على والده
علي القحطاني(صدى):

في سابقة من نوعها ، أقدم مواطن على ضرب والده بشدة والاعتداء عليه ، ليصبح محكومًا عليه بقضية عقوق .

وروي المواطن الذي يدعى عبدالله ، خلال مقابلة مع برنامج ” ما لم تر ” ، إن والده أصر على تزويج أخته من رجل معروف أنه راعي حبوب .

وأوضح أنه عندما أبدى رفضه وحاول ثني أخته عن الموافقة عليه ، اعترض الأب ووصف ابنه بالكاذب، مضيفًا ” قالي انت واحد كذاب تبي تقطع رزق أختك وطردني من البيت ” .

ولفت عبدالله ، إلى أنه حاول أن يأخذ أغراضه من غرفته، إلا أنه فوجئ بها مغلقة بالمفتاح ، لتخبره والدته أن أبوه منعه من دخول المنزل ويبدأ الشجار معها ، مستطردًا ” أبوي ظن إني أضرب الوالده فجاء ليضربني فقمت بضربه بالكفوف والركل ” .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45842 ] نشر منذ 39 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 30 دقيقة

دام يضرب ابوه بالكف والركل اظن الولد هو راعي الحبوب.

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 29 دقيقة

كيف يصر على تزويج أخته من رجل معروف أنه راعي حبوب .

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 28 دقيقة

حتى وان اخطأ الاب لا يجوز ان تضربه

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله المستعان ماخلو شي عشان رؤية ٢٠٣٠
حتى الدعايات في خنشليله الي عند الأشارات
ماتشوف غير غصب ولا تدري وشنهي
وعقبها طلع ان قصدهم التفزليون وهم يضربون
الف عصفور بحجر
تحررو ياشباب استسهلو الأمور
الله المستعان
خطط الي مسوينها داري وش الشيبان شايفينه
اللهم احفظ مملكتنا وحفظ حكام القرأن والسنه منهم

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