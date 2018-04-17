بالفيديو.. مواطن يكشف سبب اعتدائه على والده

علي القحطاني(صدى):

في سابقة من نوعها ، أقدم مواطن على ضرب والده بشدة والاعتداء عليه ، ليصبح محكومًا عليه بقضية عقوق .

وروي المواطن الذي يدعى عبدالله ، خلال مقابلة مع برنامج ” ما لم تر ” ، إن والده أصر على تزويج أخته من رجل معروف أنه راعي حبوب .

وأوضح أنه عندما أبدى رفضه وحاول ثني أخته عن الموافقة عليه ، اعترض الأب ووصف ابنه بالكاذب، مضيفًا ” قالي انت واحد كذاب تبي تقطع رزق أختك وطردني من البيت ” .

ولفت عبدالله ، إلى أنه حاول أن يأخذ أغراضه من غرفته، إلا أنه فوجئ بها مغلقة بالمفتاح ، لتخبره والدته أن أبوه منعه من دخول المنزل ويبدأ الشجار معها ، مستطردًا ” أبوي ظن إني أضرب الوالده فجاء ليضربني فقمت بضربه بالكفوف والركل ” .