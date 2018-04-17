بالفيديو.. مواطن يكشف سبب اعتدائه على والده
في سابقة من نوعها ، أقدم مواطن على ضرب والده بشدة والاعتداء عليه ، ليصبح محكومًا عليه بقضية عقوق .
وروي المواطن الذي يدعى عبدالله ، خلال مقابلة مع برنامج ” ما لم تر ” ، إن والده أصر على تزويج أخته من رجل معروف أنه راعي حبوب .
وأوضح أنه عندما أبدى رفضه وحاول ثني أخته عن الموافقة عليه ، اعترض الأب ووصف ابنه بالكاذب، مضيفًا ” قالي انت واحد كذاب تبي تقطع رزق أختك وطردني من البيت ” .
ولفت عبدالله ، إلى أنه حاول أن يأخذ أغراضه من غرفته، إلا أنه فوجئ بها مغلقة بالمفتاح ، لتخبره والدته أن أبوه منعه من دخول المنزل ويبدأ الشجار معها ، مستطردًا ” أبوي ظن إني أضرب الوالده فجاء ليضربني فقمت بضربه بالكفوف والركل ” .
خلاف عائلي انتهى بضرب عبدالله لوالده.. ويكشف التفاصيل لـ #مالم_تر pic.twitter.com/z0xjlHMBLy
— مالم ترَ (@malamtaraTv) ١٧ أبريل، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45842 ] نشر منذ 39 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
abdul[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 30 دقيقة
دام يضرب ابوه بالكف والركل اظن الولد هو راعي الحبوب.
ناصر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 29 دقيقة
كيف يصر على تزويج أخته من رجل معروف أنه راعي حبوب .
فهد[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 28 دقيقة
حتى وان اخطأ الاب لا يجوز ان تضربه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27145 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله المستعان
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 790 ] نشر منذ 20 دقيقة
اعوذ بالله…
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله المستعان ماخلو شي عشان رؤية ٢٠٣٠
حتى الدعايات في خنشليله الي عند الأشارات
ماتشوف غير غصب ولا تدري وشنهي
وعقبها طلع ان قصدهم التفزليون وهم يضربون
الف عصفور بحجر
تحررو ياشباب استسهلو الأمور
الله المستعان
خطط الي مسوينها داري وش الشيبان شايفينه
اللهم احفظ مملكتنا وحفظ حكام القرأن والسنه منهم