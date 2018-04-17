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الجيش اليمني يواصل نجاحاته في العثور على الألغام الحوثية

الجيش اليمني يواصل نجاحاته في العثور على الألغام الحوثية
فهمي محمد(صدى):

لاتزال الفرق الهندسية بالجيش اليمني ، مستمرة في انتزاع الألغام الحوثية التي زرعتها في شوارع وأحياء محافظة ميدي ، وذلك تحت دعم قوات التحالف العربي .

وعثرت قوات الشرعية على الألغام في عدة مناطق متفرقة وغير متوقعة ، حيث وجدتها تحت الشجر وفي المحلات وداخل مواسير المنازل ، بالإضافة إلى كل المرافق العامة والخاصة .

ومن جانبه ، أكد نائب رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة المقدم ضيف أحمد مرير ، إن القوات نجحت في انتزاع حوالي 250 لغمًا بأنواع وأحجام مختلفة في عدد من الشوارع الرئيسية .

وأشار ” المرير ” إلى أنواع الألغام التي تم العثور عليها ، حيث وجدت ألغام في الأخشاب والمواسير البلاستيكية وداخل عبوات الزيت الفارغة ، فضلًا عن ألغام العربات .


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