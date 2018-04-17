بالفيديو.. 30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن
أعلنت مجموعة مكاتب استقدام العمالة بالمملكة، عن مبادرة لإعطاء 30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن لأول مرة.
كما أعلنت شركة استقدام سعودية تعلن عبر برنامج ياهلا:عن توفير 100 سائق هندي بدون أي تكاليف هدية لأبطال الحد الجنوبي وذوي الاحتياجات الخاصة.
#فيديو
شركة استقدام سعودية تعلن عبر #برنامج_ياهلا:
100 سائق هندي بدون أي تكاليف هدية لأبطال الحد الجنوبي وذوي الاحتياجات الخاصة.. pic.twitter.com/O3Fq62T9PH
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٧ أبريل، ٢٠١٨
#فيديو
مبادرة من مجموعة مكاتب استقدام سعودية تعلن للمرة الأولى عبر #برنامج_ياهلا:
30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن.. هذه هي كيفية التقدم pic.twitter.com/b6nxI6VpYr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٧ أبريل، ٢٠١٨
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