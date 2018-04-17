بالفيديو.. 30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مجموعة مكاتب استقدام العمالة بالمملكة، عن مبادرة لإعطاء 30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن لأول مرة.

كما أعلنت شركة استقدام سعودية تعلن عبر برنامج ياهلا:عن توفير 100 سائق هندي بدون أي تكاليف هدية لأبطال الحد الجنوبي وذوي الاحتياجات الخاصة.

#فيديو

شركة استقدام سعودية تعلن عبر #برنامج_ياهلا:

100 سائق هندي بدون أي تكاليف هدية لأبطال الحد الجنوبي وذوي الاحتياجات الخاصة.. pic.twitter.com/O3Fq62T9PH — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٧ أبريل، ٢٠١٨