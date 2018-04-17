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بالفيديو.. 30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن

بالفيديو.. 30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن
علي القحطاني (صدى):

أعلنت مجموعة مكاتب استقدام العمالة بالمملكة، عن مبادرة لإعطاء 30 عاملة منزلية هدية لأسر شهداء الوطن لأول مرة.

كما أعلنت شركة استقدام سعودية تعلن عبر برنامج ياهلا:عن توفير 100 سائق هندي بدون أي تكاليف هدية لأبطال الحد الجنوبي وذوي الاحتياجات الخاصة.


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