بالفيديو.. سجين يروي تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين بعد تعاطيه للمخدرات

حمود العنزي (صدى):

روى أحد السجناء والذي يدعى ” ناصر ” تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين والتي بدأت بتعاطيه للمخدرات.

وقال ناصر لبرنامج ” مالم ترَ ” ، اليوم الثلاثاء، ساءت علاقتي مع والدي بسبب المخدرات مما جعل أبي يبلغ الشرطة، ومحكوم علي بالسجن 8 سنوات.