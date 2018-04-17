بالفيديو.. سجين يروي تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين بعد تعاطيه للمخدرات
روى أحد السجناء والذي يدعى ” ناصر ” تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين والتي بدأت بتعاطيه للمخدرات.
وقال ناصر لبرنامج ” مالم ترَ ” ، اليوم الثلاثاء، ساءت علاقتي مع والدي بسبب المخدرات مما جعل أبي يبلغ الشرطة، ومحكوم علي بالسجن 8 سنوات.
ناصر يروي لـ #مالم_تر تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين والتي بدأت بتعاطيه للمخدرات pic.twitter.com/NU6Lzr9QT1
— مالم ترَ (@malamtaraTv) ١٧ أبريل، ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
وقل ربي ارحمهما كمل ربياني صغير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45848 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب ما تقسي قلوبنا على والدينا يارب
ناصر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
المخدرات سلاح الغرب لتدمير ابنائنا