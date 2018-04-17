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بالفيديو.. سجين يروي تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين بعد تعاطيه للمخدرات

بالفيديو.. سجين يروي تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين بعد تعاطيه للمخدرات
حمود العنزي (صدى):

روى أحد السجناء والذي يدعى ” ناصر ” تفاصيل قضيته في عقوق الوالدين والتي بدأت بتعاطيه للمخدرات.

وقال ناصر لبرنامج ” مالم ترَ ” ، اليوم الثلاثاء، ساءت علاقتي مع والدي بسبب المخدرات مما جعل أبي يبلغ الشرطة، ومحكوم علي بالسجن 8 سنوات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

وقل ربي ارحمهما كمل ربياني صغير

[ عدد التعليقات: 45848 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين

يارب ما تقسي قلوبنا على والدينا يارب

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

المخدرات سلاح الغرب لتدمير ابنائنا

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