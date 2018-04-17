سحب رعدية ممطرة على مناطق مختلفة بالمملكة غدًا

تركي السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعات الطقس غدًا.

وقالت الهيئة إنه ستكون الفرصة مهيأة غدًا للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات : نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأشارت إلى نشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار، التي ستحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية ، الجوف ، الشرقية ، الرياض والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية للمدينة المنورة ).

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