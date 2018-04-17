سحب رعدية ممطرة على مناطق مختلفة بالمملكة غدًا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعات الطقس غدًا.
وقالت الهيئة إنه ستكون الفرصة مهيأة غدًا للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات : نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
وأشارت إلى نشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار، التي ستحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية ، الجوف ، الشرقية ، الرياض والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية للمدينة المنورة ).
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