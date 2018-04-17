” تمريض ” صحة الرياض تعقد اجتماعها الثاني

سعيد العجل(صدى):

تعتزم ادارة التمريض بصحة الرياض ممثلة بوحدة البرامج التطويرية وتنمية الذات والإعلام عقد اجتماعها الثاني لسفراء التمريض للوقوف على إبراز المستجدات العمل والبحث في فرص التحسين من خلال ورشة العمل المصاحبة للاجتماع بعنوان ( القيادة بالتأثير وأثرها الإيجابي في تطوير العاملين ) وذلك يوم الأربعاء الموافق 1439/8/2 الموافق 2018/4/18 بفندق أوليان بالرياض

يذكر أن صحة الرياض ممثلة بإدارة التمريض أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة تحت مسمى «سفراء الإعلام التمريضي» بالقطاعات الصحية بمنطقة الرياض والتي تهدف الى تعزيز الدور الإيجابي لهيئة التمريض من خلال تسليط الضوء الإعلامي على الممارسات الإيجابية لمهنة التمريض، ويكون ذلك ضمن وضع آلية التنسيق والارتباط بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمنشأة.