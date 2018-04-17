” آي اتش سي إل ” الهندية تعلن عن دخولها المملكة

علي القحطاني (صدى):

كشف موقع الهندي، أن مجموعة ” تاتا ” التي تروج لسلسلة الفنادق الهندية IHCL التي تعد ثاني أكبر سلسلة فندقية في البلاد، ستدخل مكة المكرمة، بفندق تاج المقترح افتتاحه في 2023.

وقال بونيت شاتوال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ IHCL: توقيع عقد مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار يتماشى مع استراتيجيتا المتمثلة في التركيز القوي على أسواق النمو العالمي، وأن نكون حاضرين حيث يسافر ضيوفنا، ونحن ملتزمون بتوسيع وجودنا في منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أن الفندق المقترح سيكون على مسافة قريبة من المسجد الحرام، كما سيكون على مقربة من المكاتب التجارية ومتاجر التجزئة ضمن مشروع KAAR، وسيفتتح في يناير 2023، وسيحتوي على 340 غرفة تقريبًا، والعديد من المطاعم لخدمة جميع الأذواق.