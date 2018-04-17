” الأسمري ” والقنصل العام الأمريكي يبحثان تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات

سعيد العجل(صدى):

استقبل مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري في مكتبه اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٨/١ بمقر المديرية العامة للسجون القنصل العام بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة السيد / شون مرفي والوفد المرافق له .

حيث رحّب اللواء الأسمري في مستهل حديثه بالسيد شون ومرافقيه ، وأشاد بأوجه التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات القائم بين البلدين ، وتناول اللقاء عدد من الموضوعات التي تتعلق بمهام المديرية العامة للسجون ورؤيتها ورسالتها في تأهيل وإصلاح النزلاء والنزيلات ، وإستعراض أهم البرامج الإصلاحية التي تنتهجها سجون وإصلاحيات المملكة كبرنامج البيوت العائلية التي تسمح للنزيل بقضاء يوم كامل مع أسرته والإلتقاء بهم بوحدات سكنية فندقية مجهزة ومصممة لأجواء عائلية تحتفظ بالخصوصية والراحة ، وأوضح اللواء الأسمري بأن النزلاء والنزيلات في المملكة يحظون بإجازة لمدة 24 ساعة كل نهاية شهر وفقاً لمعايير محددة ، معرجاً على برنامج ” ثقة ” الذي يستهدف النزلاء والنزيلات ممن تبقى من محكومياتهم ستة أشهر فأقل ، ويعد من البرامج الإصلاحية المميزة المستحدثة ، التي أُطلقت مؤخراً ، حيث يتيح للنزيل الإندماج مع المجتمع الخارجي قبل إطلاق سراحه عن طريق خروجه صباح كل يوم، ويسمح له بممارسة حياته الطبيعية والمهنية والاجتماعية ومن ثم عودته إلى السجن مساءً ، تمهيداً لتخطيه صدمة الإفراج.

وأبدى الطرفان في ختام الزيارة اهتمامهما بتعزيز وتفعيل المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في المجال التدريبي، بما يرفع قدرات ومهارات العاملين بإذن الله.

من جانبه أعرب القنصل العام الأمريكي عن سعادته بهذه الزيارة، مقدماً شكره لمدير عام السجون على الحفاوة وحسن الإستقبال مشيدا بدور المديرية العامة للسجون في المملكة في تأهيل وإصلاح نزلائها ومبدياً إعجابه الكبير بما سمعه من برامج تأهيلية نوعية مميزة، معرباً عن إمتنانه لحكومة المملكة على ما تقدمه من جهود محلية وإقليمية وعالمية في سبيل تحقيق الأمن والسلام.

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