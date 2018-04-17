غرامات مالية ضد إدواردو والعابد.. لجنة الانضباط تصدر 6 قرارت

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط و الأخلاق باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، 6 قرارت على عدد من الأندية واللاعبين.

وجاءت الـ 6 قرارات على النحو التالي:

إلزام لاعب نادي الهلال كارلوس ادواردو، بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 ريال نظير دخوله من المدرجات إلى غرف الملابس بين شوطي مباراة فريقه أمام نادي الفتح ضمن دوري المحترفين.

إلزام لاعب نادي الهلال نواف العابد، بدفع غرامة مالية قدرها 20,000 ريال نظير دخوله من المدرجات إلى غرف الملابس بين شوطي مباراة فريقه أمام نادي الفتح .

إيقاف لاعب نادي القيصومة محمد السهلي مباراة واحدة بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن المادة (17/3)، وغرامة مالية قدرها 5,000 ريال نظير استخدامه للعب العنيف في لقاء فريقه أمام ضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان.

إلزام نادي التعاون بدفع غرامة مالية قدرها10,000 ريال نظير حصول ستة من لاعبي الفريق على بطاقات صفراء أو حمراء في لقائهم أمام نادي الاتفاق ضمن الدوري.

إلزام مدير المركز الإعلامي بنادي الوحدةعاطف الأحمدي بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، نظير قيامه بالاحتفال مع لاعبي فريق ناديه بالمضمار بعد مباراة فريقه أمام المجزل ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان.

إلزام مدير الاحتراف بنادي الوحدة فراس مؤذن بدفع غرامة مالية قدرها 10,000 ريال، نظير قيامه بالاحتفال مع لاعبي فريق ناديه بالمضمار بعد مباراة فريقه أمام المجزل .