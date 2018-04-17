زوجة تطلب الطلاق من زوجها لسبب غريب.. والضحك الهستيري يسيطر على القاضي
يبدو أن هناك حالات طلاق تحدث لأسباب أخرى غير التي تعود الجميع أن يسمعها، مثل الخيانة، أو عدم احتراف طرف للطرف الأخر.
وفي واقعة غريبة من نوعها ومثيرة رفعت زوجة قضية على زوجها للحصول على الطلاق؛ ولكن جاء السبب مفاجأة للجميع؛ مما تسبب في تعرض الحضور لحالة من الضحك الهستيري المتواصل.
وعندما حضرت الزوجة الراغبة في الطلاق المحكمة، بحضور زوجها، سألها القاضي عن السبب وراء طلبها الطلاق.
وزادت المرأة من فضول القاضي بإجابتها حيث قالت : ” سبب لا استطيع ذكره ” ، مما دفع الجميع لفتح مجال للتخيل بأن السبب بشع لا يمكن ذكره.
فأكمل القاضي: ” هل يضربك زوجك، أو يخونك، أو لا يصرف على أبنائه ؟ ” ، لتجيب الزوجة إجابة قاطعة : ” لا ” .
تعجب القاضي، وسألها مرة أخرى ماذا إذن السبب وراء طلبك، لتجيب : ” يلعب بلايستيشن 24 ساعة ، وأبنائي تعلموا منه ” .
ورد الزوج المبتسم : ” أنا مصدوم أيضاً ولكن شر البلية ما يُضحك، لكن بما أنها ترى هذا السبب مقنعا فلها ما تريد، فأنا بعكس الرجال الذين تتمنى زوجاتهم أن يقضوا أوقاتهم في المنزل، ولكن ماذا أفعل؟ ” .
معلمة[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله والشكر توقعت سبب قوي
طيب ألعبي معه بلايستيشن واستانسي وفليها
إلا إذا كان مدمن عليه عاد هنا كلام ثاني
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9837 ] نشر منذ 4 ساعات
والله مَهــو القاضي بَـــس إللـــي سيطر عـــــلاه الضحك الهستيري .
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أنا بَعَـــــــد هَســـتَرت مِــــن الضــــحك .
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بَــــس زوجـــها ذيــب يـوم قـال فلَــها ما تُـريــد .
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إللــــي جـابــها يجـــيب غـــيرهـــا .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9837 ] نشر منذ 3 ساعات
تَــــــــرى أنـا إللـــــي قِـلــــــــــت .
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إللــــي جـابــها يجـــيب غـــيرهـــا .
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مَـــــــــــــهو زوجــــــــــــــها .😂😅.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45848 ] نشر منذ 3 ساعات
هبلا ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2607 ] نشر منذ 3 ساعات
حال الدنيا محدن يعجبه حاله انا اشوف افضل مايطلع ويسهر برى البيت اجلس معه والعب او اي هوايه احبها اسويها ناس تدور على المشاكل والمشاكل نسيتهم 😒
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4345 ] نشر منذ 2 ساعتين
مريضه نفسياً 😕 شكلها كذا
السبب سامج 🙄
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16586 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلها نفسيه😆