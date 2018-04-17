زوجة تطلب الطلاق من زوجها لسبب غريب.. والضحك الهستيري يسيطر على القاضي

اميرة خالد(صدى):

يبدو أن هناك حالات طلاق تحدث لأسباب أخرى غير التي تعود الجميع أن يسمعها، مثل الخيانة، أو عدم احتراف طرف للطرف الأخر.

وفي واقعة غريبة من نوعها ومثيرة رفعت زوجة قضية على زوجها للحصول على الطلاق؛ ولكن جاء السبب مفاجأة للجميع؛ مما تسبب في تعرض الحضور لحالة من الضحك الهستيري المتواصل.

وعندما حضرت الزوجة الراغبة في الطلاق المحكمة، بحضور زوجها، سألها القاضي عن السبب وراء طلبها الطلاق.

وزادت المرأة من فضول القاضي بإجابتها حيث قالت : ” سبب لا استطيع ذكره ” ، مما دفع الجميع لفتح مجال للتخيل بأن السبب بشع لا يمكن ذكره.

فأكمل القاضي: ” هل يضربك زوجك، أو يخونك، أو لا يصرف على أبنائه ؟ ” ، لتجيب الزوجة إجابة قاطعة : ” لا ” .

تعجب القاضي، وسألها مرة أخرى ماذا إذن السبب وراء طلبك، لتجيب : ” يلعب بلايستيشن 24 ساعة ، وأبنائي تعلموا منه ” .

ورد الزوج المبتسم : ” أنا مصدوم أيضاً ولكن شر البلية ما يُضحك، لكن بما أنها ترى هذا السبب مقنعا فلها ما تريد، فأنا بعكس الرجال الذين تتمنى زوجاتهم أن يقضوا أوقاتهم في المنزل، ولكن ماذا أفعل؟ ” .