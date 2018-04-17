بالصورة.. ” رسايل ” يدفع مي عز الدين لأرتداء الحجاب لأول مرة

أماني الغامدي(صدى):

خطفت النجمة مى عز الدين الأنظار إليها ، عقب ظهورها ولأول مرة بالحجاب .

ونشرت مي عز الدين صورة لها وهي بالحجاب من أحد مشاهد مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ، ما أثار إعجاب متابعيها ظهورها بالحجاب .

وأعلن مسئولو مسلسل رسايل عن انتهاء تصوير 10 أسابيع كاملة من المسلسل ، حيث صورت آخر مشاهد فيلا الشيخ زايد فجر اليوم، وقرر مخرجها إبراهيم فخر تكثيف التصوير للتفرغ لمونتاج ومكساج الحلقات الأولى من العمل، وتسليمها للجهة المنتجة فى أقرب وقت.

يُشار إلى أن المسلسل من بطولة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورامز أمير، عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد خليل، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هشام إسماعيل، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.