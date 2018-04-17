حادث سير بمحايل عسير يخلف 4 إصابات وثلاث وفيات

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغ مساء اليوم الثلاثاء عن حادث تصادم نجم عنه عدد من الاصابات وعدد من الوفيات .

وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغا عن حادث تصادم عند الساعه18:07 مساءً في محايل عسير وتحديداً في رعله نتج عن الحادث اربع اصابات وثلاث وفيات وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين .

هيئه الهلال الاحمر بمنطقه عسير تتقدم لاسر المتوفين ببالغ الاسى واحر التعازي متمنيه للمصابين بالشفاء العاجل .

وشددت الهيئه ع لسان متحدثها ( بالابتعاد عن التجمهر بالحوادث موكدا على جاهزيه الفرق الاسعافيه باي وقت ) .