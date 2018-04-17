روسيا تطرد غواصة بريطانية كانت تنوي قصف سوريا

موسكو(صدى):

منعت البحرية الروسية، غواصة بريطانية بريطانية من طراز HMS Astute ، من القيام بعملية قصف لسوريا بالصواريخ، خلال اللعدوان الثلاثي مؤخرًا.

وأوضح الأميرال فلاديمير فالويف أن عملية طرد الغواصة البريطانية ومنعها من قصف سوريا ؛تؤكد الكفاءة العالية للأسطول الروسي .

ونجح الأسطول الروسي في أن يعثر على الغواصة البريطانية في مياه المتوسط، وملاحقتها ومنعها عن الاقتراب من سوريا ؛ مستخدمًا سفنا حربية مختلفة وغواصات وطائرات خاصة لمكافحة الغواصات.

وأضاف الأميرال: ” لقد أجبرت الفرقاطات الروسية الغواصة البريطانية على التوجه إلى منطقة نشاط الغواصات الروسية التي تمكنت من كشف الهدف الخصم وإرسال إحداثياته إلى طائرة لمكافحة الغواصات ” .