روسيا تطرد غواصة بريطانية كانت تنوي قصف سوريا
منعت البحرية الروسية، غواصة بريطانية بريطانية من طراز HMS Astute ، من القيام بعملية قصف لسوريا بالصواريخ، خلال اللعدوان الثلاثي مؤخرًا.
وأوضح الأميرال فلاديمير فالويف أن عملية طرد الغواصة البريطانية ومنعها من قصف سوريا ؛تؤكد الكفاءة العالية للأسطول الروسي .
ونجح الأسطول الروسي في أن يعثر على الغواصة البريطانية في مياه المتوسط، وملاحقتها ومنعها عن الاقتراب من سوريا ؛ مستخدمًا سفنا حربية مختلفة وغواصات وطائرات خاصة لمكافحة الغواصات.
وأضاف الأميرال: ” لقد أجبرت الفرقاطات الروسية الغواصة البريطانية على التوجه إلى منطقة نشاط الغواصات الروسية التي تمكنت من كشف الهدف الخصم وإرسال إحداثياته إلى طائرة لمكافحة الغواصات ” .
حسن[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
العدوان الثلاثي؟؟؟؟ هذي جملة حزب الشيطان،،،، خليهم يقصفو بشار و اعوانه، هذا ليس عدوان ولكن اتحاد