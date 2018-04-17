مواطنون ينصحون النساء بطريقة فكاهية لقيادة السيارة
قدم مواطنون نصائح للنساء المقدمات على قيادة السيارة خلال الفترة المقبلة، بطريق فكاهية، حيث تطرّق البعض لقواعد المرور الأساسية، موصيًا النساء بضرورة الالتزام بها.
وأثارت الإعلامية بإذاعة ” mbc ” غادة العلي، نقاش اليوم الثلاثاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حول الخبرات التي يجب على النساء التزود بها قبل تطبيق قرار السماح لهن بالقيادة.
و قدم عدد من متابعيها نصائح بعضها ” متهور ” يتضمن مخالفات صريحة لقواعد المرور. مشيرين إلى أن ذلك هو السائد حاليًا في الشارع السعودي.
وقال أحدهم: اللي يدق إشارة تراه غشيم، يعني بتروحين يمين ولا يسار على طول روحي بدون تنبيه.
وأكد عليه متابع آخر، عندما كتب: اذا رغبتي تلفين يمين أو يسار لاتدقين إشارة لأن في هذه الحالة كل الشعب فجأه يصير بينك وبين اللفة.
معلمة[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض الرجال السعوديين هم آخر من ينصح عن السياقة
الصراحة تزعل بعض الأشخاص بس الأرقام لا تكذب
حول مئة ألف شخص مات خلال عشرين سنة الماضية
عدد الإصابات تجاوزت عشرات الألوف
السرعة الزايدة ،التفحيط، عدم ربط حزام الأمان
التهور ،والمجاكرة بين السيارات
معليش بس الأغلب يستهين بنفسه وحياة الأخرين ويظن نفسه راعي طاره
أسر كاملة راحت بسبب أهمال وتهور البعض
لا تعطي نصيحة وأنت سلاحك سيارتك
نهى[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 4 ساعات
عندما تشارك السيدات في القيادة سيعود النظام مجددا في الشارع
الجوهرة[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههه والله الستات مو محتاجين نصايح في السواقة راح نعمل كوارث من ولا شئ
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9837 ] نشر منذ 3 ساعات
طـــــيب يخـواتـي نهى و الجوهرة .
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ستُبْدي لكِـن الأيامُ ما كِنتَـنَ تَجهَلنـهُ .. ويأتيكِنَ بالأخبارِ من لم تــزودَن
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ويأتيكِنَ بالأنباءِ من لم تَبـعْنَ له .. بَتاتاً ولم تَضْربْـن لهُ وقتَ مَوعِـــــدَن
.
ألـــوَعَـــــد بالخَــــــط ألسِـــــريـــــع خَلَــن بالكِــن مــن ألبعـــاريــن .🐪🐪🐪.
جلال الربيعة[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقولش .. سوي فتحه في النقاب حق الفم
عشان تمخمخين بالزقاره …
روقي يامعلمه نهارنا اشطه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27146 ] نشر منذ 2 ساعتين
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اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 2 ساعتين
بتشوف الهوايل ياراع الموتر انت تفرج وانت ساكت .
لكن احسن شي ..انو العام هذا بيكون عام مشهور ..
اسمه عام سواقة الحريم..
مالها داعي تقوم عام 39
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4345 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي مو عاجبو القرار يروح يحتج ويورينا شطارتو ☺️
يعني انتو تعرفو مصلحة البلد اكثررر..!!! 😏
Zx[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش الحكم المبكر
لاكن تحلليل
ان النساء ينقسمن الي ثلاثة اقسام
قسم بيكون نظامي
قسم متهور
قسم يسوق لمره واحدة وبعدها يحرم السواقه
بعد ول موقف اوحادث تحرم تمسك طارة سيارة
zezu[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي راح يعجبني في البنات عند السماح بالقيادة من تقود قير عادي..انا أشهد أنها فنانه لإنه صعب مع الكعب وثلاث دواسات وحوساااات.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2607 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه حبيت القسم اللي يسوق مره وحدة وبعدها تحرم السواقه😅
من زين الشوارع بس كأنها لعبه المتاهه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقده و متابعه ❣️ [ عدد التعليقات: 4345 ]
17/04/2018 في 11:02 م
اللي مو عاجبو القرار يروح يحتج ويورينا شطارتو ☺️
يعني انتو تعرفو مصلحة البلد اكثررر..!!! 😏
من مصلحة ارواحنا واراحكم..
ان لاتسوقوا.. 😉
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
انصح الحريم بالقير التماتيك
القير العادي مشكلة
او بالمره خذي قير الريوس حقه قدام
جلمود صخر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة
قاعدين ينصحونهم انهم مايستخدمون اشاره الانعطاف اساسا بدون مايوصونهم هاذي سواقه الحريم كذا الوحده تمشي ومتى ماطقت براسها تلف لفت بدون مقدمات ولا عندها في اطلق شنب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9837 ] نشر منذ 15 دقيقة
طــــيب . مَـــن هـــي تِــبا تِتـــــعلـم ألتفحـــيط وألتطعــــــيس وألسـير عـلا كََفــرين .
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هـــــــــاه مَـــن هـــــــــي تِــــــــبا تِتـــــعلـم .؟.🤔.
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٢٠٠ريال بالســـاعــه بــس . الله يــــــــديــــــــم ألــرخــــــــص .🙄😊.