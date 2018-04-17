مواطنون ينصحون النساء بطريقة فكاهية لقيادة السيارة

عادل الحربي (صدى):

قدم مواطنون نصائح للنساء المقدمات على قيادة السيارة خلال الفترة المقبلة، بطريق فكاهية، حيث تطرّق البعض لقواعد المرور الأساسية، موصيًا النساء بضرورة الالتزام بها.

وأثارت الإعلامية بإذاعة ” mbc ” غادة العلي، نقاش اليوم الثلاثاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حول الخبرات التي يجب على النساء التزود بها قبل تطبيق قرار السماح لهن بالقيادة.

و قدم عدد من متابعيها نصائح بعضها ” متهور ” يتضمن مخالفات صريحة لقواعد المرور. مشيرين إلى أن ذلك هو السائد حاليًا في الشارع السعودي.

وقال أحدهم: اللي يدق إشارة تراه غشيم، يعني بتروحين يمين ولا يسار على طول روحي بدون تنبيه.

وأكد عليه متابع آخر، عندما كتب: اذا رغبتي تلفين يمين أو يسار لاتدقين إشارة لأن في هذه الحالة كل الشعب فجأه يصير بينك وبين اللفة.