بالصور.. فتح الحركة المرورية بعد تصريف مياه نفق الغروي

أبها(صدى):

قامت الفرق المختصة بفتح الحركة المرورية في نفق الغروي بخميس مشيط في الاتجاهين بعد سحب المياه التي تراكمت فيه اليوم.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر سعيد آل خويلد إنه وفي فترة وجيزة تم تنظيف مجرى تصريف المياه بداخل نفق الغروي، والذي تسببت كمية المياه الغزيرة المصحوبة بالأتربة والعوالق في انسداده هذا اليوم.

وأكد على أن فرق الطوارئ باشرت الموقع وتم عمل الصيانة اللازمة له والتأكد من عمل المضخات وإعادة فتح حركة السير في الاتجاهين.

توقفت مضخات نفق الغروي بخميس مشيط، اليوم الثلاثاء، ما إدى إلى تحوله إلى بحيرة من مياه السيول التي صاحبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.

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