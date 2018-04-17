أمانة عسير تكشف حقيقة وجود حشرة في طبق سلطة بأحد مطاعم أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت أمانة عسير أنها لم تتلق أي بلاغ عن وجود حشرة في طبق سلطة خضراء قدمه أحد مطاعم أبها لأحد الزبائن وتم تداوله عبر مواقع التواصل.

وأوضحت الأمانة أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حشرة في سلطة خضار بأحد المطاعم بمدينة أبها ، وبعد الاستدلال على المطعم باشرت فرق الرقابة هذا المطعم وبعد التفتيش والتحري تم التأكد من نظافة الأدوات وجودة المواد الغذائية المقدمة، وكذلك ترخيص المطعم وسريان الرخص الصحية للعمالة الموجودة .

وقالت الأمانة إنه لم يرد لها أي بلاغ بهذا الشأن ، وستواصل الفرق الصحية مراقبة الموقع بشكل دائم للتأكد من خلوه من المخالفات.