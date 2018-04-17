” العمل ” تنظم برنامج توعية عن ” الجرب ” بمكة

نايف السالم(صدى):

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمه متمثل بمركز التاهيل الشامل للاناث بمحافظة جدة وبالتنسيق من الدكتورة عفاف فلمبان كبيرة الطبيبات بالمنطقة يوم الثلاثاء ١ شعبان ١٤٣٩ برنامج وقاية وتوعية عن مرض الجرب القاء الدكتورة عائشة حسن متولي من الصحة العامة لمكافحة العدوى تحدثت فيه عن طرق الانتقال والاعراض وفترة الحضانة والعلاج وطرق الوقاية منه .

يهدف اللقاء الى توعية وتثقيف منسوبات المركز بحقيقة هذا المرض وكيفية تفادي انتشاره . وفي نهاية اللقاء تقدمت مديرة المركز الاستاذة عزيزة الشهري بالشكر للقائيمين عل البرنامج و لحضورهم ومشاركتهم الفعاله .