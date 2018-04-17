ارتفاع حالات الإصابة بالإيدز يدق ناقوس الخطر في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت خلال العام الجاري، زيادة أعداد المصابين بمرض الأيدز؛ لتصل إلى 350 حالة، وفقًا لما صرحت به مصادر بوزارة الصحة.

.وتشكل زيادة أعداد مرضى الإيدز في الكويت تهديد للدولة؛ حيث ارتفع معدل الإصابة من من 0.01 لكل 1000 نسمة من السكان عام 2010 إلى 0.02 لكل 1000 نسمة عام 2016.

وتواجه الكويت خطرًا بالغًا، يتطلب إعادة النظر في المنهجية وطرق التوعية التي تسير بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز بالدولة.

يجدر الإشارة إلى أن السبب الأقوى وراء انتشار الأيدز في الكويت يعود إلى الممارسات الجنسية غير الشرعية.