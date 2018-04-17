مستشار خادم الحرمين: ترقية 66 موظفًا من منسوبي الهيئة على مراتب مختلفة

نايف السالم(صدى):

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، عن ترقية 66 موظفًا من منسوبي الهيئة على مراتب مختلفة.

ورفع مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام الفالح، باسمه ونيابة عن موظفي الهيئة الشكر لأمير المنطقة على القرار الذي يعد تحفيزا للموظفين.

وأشار الدكتور الفالح إلى أن توجيهات أمير المنطقة ومتابعة نائبه في ظل دعم القيادة الرشيدة سيكون لها أثرها -بإذن الله- في تحقيق تطلعات وآمال أبناء المنطقة.