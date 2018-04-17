البطاقة الصفراء تحرم لاعب الأهلي من مواجهة السد القطري

نواف السالم(صدى):

يخوض الأهلي مواجهته القادمة أمام السد القطري ف ي الدور الـ 16 من دوري أبطال أسيا دون مشاركة اللاعب سلمان المؤشر.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية له خلال مباراة الجزيرة التي أقيمت اليوم وانتهت لصالح الراقي؛ لذلك توجب إيقافه.

يجدر الإشارة إلى أن الأخضر تأهل للدور الـ 16 بعد أن عزز صدارته لمجموعته الأسيوية بـ 11 نقطة، بالفوز بهدفين مقابل هدف على الجزيرة الإماراتي.