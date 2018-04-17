مريم رجوي: نظام الملالي ينهب أموال الشعب من أجل الإرهاب

طهران(صدى):

طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بعدم الصمت عن الممارسات القمعية لنظام الملالي، والقيام بالعمل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين خلال الانتفاضات الأخيرة لاسيما في الأحواز وأصفهان.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نظام الملالي الفاسد القمعي ينفق ثروات الشعب لتصدير الإرهاب وإثارة الحروب الخارجية والقمع الداخلي والمشاريع النووية أو تم نهبها من قبل قادة النظام والموالين لهم.