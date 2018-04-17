فلاته على رأسهم.. الهلال يستغنى عن عدد من لاعبيه

ماجد محمد(صدى):

تسعى إدارة الهلال إلى الاستغناء عن عدد من لاعبيه، خلال الفترة المقبلة؛ لتجديد صفوف الفريق ودعمه بصفقات قوية.

وكشفت مصادر أن اللاعب مختار فلاته وماجد النجراني، وبعض اللاعبين الصاعدين على رأس اللاعبين الذي من المقرر الاستغناء عنهم، بعد تولي الإدارة الجديدة رئاسة الهلال بقيادة سامي الجابر.

يجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت اعتزال النجم الهلالي ياسر القحطاني، ومغادرة اللاعب أسامة هواساوي الذي انتقل إلى نادي الوحدة.