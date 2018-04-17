” العقاري ” يقيم 13 معرضاً لتقديم ” البناء الذاتي ” و ” شراء المنازل “

سعيد العجل(صدى):

أطلق صندوق التنمية العقارية 13 معرضا لتقديم خدماته في المجمعات التجارية ” المولات ” بمختلف مدن المملكة وذلك للتسهيل على المواطنين المستفيدين من خدمات الصندوق ولنقل الخدمات لهم بدلا من مراجعة فروع الصندوق العقاري أو المرور بالعديد من الإجراءات للحصول على هذه الخدمات، وذلك بهدف تقليل فترات الانتظار من 11 سنة إلى 3 سنوات.

وتهدف الخدمة التي أعلن عنها الصندوق إلى إتاحة كافة الخيارات التمويلية أمام المستفيدين وتذليل أي معوقات تواجههم، حيث يمكن للمستفيد استكمال طلب الحصول على القرض التمويلي لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو تحت الإنشاء (بيع على الخارطة)، أو الحصول على القرض للبناء الذاتي من خلال التوجه إلى المعارض المتوزعة في المجمعات التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وتوزعت المعارض على 13 مدينة حيث ستقدم الخدمات للجمهور في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة وجيزان وحائل خلال الفترة من 13 وحتى 21 إبريل، فيما ستنطلق المعارض في مدن القصيم وأبها وتبوك وعرعر والطائف والأحساء من تاريخ 26 إبريل وحتى الخامس من مايو.

وستوفر المعارض العديد من الخدمات التي يقدمها الصندوق العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان مثل تمويل حتى 500 ألف لبناء ذاتي، وتمويل حتى 500 ألف شراء وحدة جاهزة، وتمويل حتى 500 الف للشراء من مشاريع الوزارة تحت الإنشاء او جاهز، وذلك لجميع المسجلين في قوائم الصندوق، ولمن لم يستفد مسبقا من التمويل او المشاريع.