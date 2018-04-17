الجزيرة القطرية تعترف بإسرائيل على خريطتها

طلال الضوي(صدى):

في لافتة ليست جديدة على قطر ومنصتها الإعلامية ” الجزيرة الإرهابية ” ، أذاعت القناة القطرية خريطة لفلسطين، ولكن تحمل اسم الاحتلال الصهيوني.

ولم تخجل قطر في الاعتراف بإسرائيل عبر شاشاتها؛ لطالما عُرفت منذ سنوات وحتى يومنا هذا بالتطبيع مع إسرائيل.

وعلى جانب أخر يتعامل الغرب بخريطة فلسطين التي تعود لعام 1947، حيث تحتفظ فلسطين باسمها على لخريطة، بينما على الشاشات القطرية اسمها ” إسرائيل ” .