بالفيديو.. بعد هروبه من ليفانتي.. آل الشيخ يعلن عودة المولد للاتحاد
ظهر لاعب الاتحاد السابق فهد المولد والمحترف في صفوف ليفانتي الإسباني، مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بعد الأنباء عن هرروبه من النادي الإسباني.
وقال ” المولد ” في فيديو له بجانب تركي آل الشيخ أن ينوي العودة إلى صفوف الاتحاد الموسم المقبل، موجهًا الشكر إلى ” آل الشيخ ” .
وكان المولد غادر ليفانتي منذ 5 أيام؛ بحجة حضور عزاء أحد اقاربه، ولم يعود إلى إسبانيا؛ مما دفع النادي الإسباني إلى البحث عنه، والاتصال بمرافقه الذي لم يجيب أيضًا على الاتصالات.
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فهد المولد يهرب من ليفانتي
فهد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 4 ساعات
يا هلا بيك في النادي
فيصل[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 4 ساعات
خلي النادي الاسباني يولع ههههههههههههههههههه
ناصر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات
الاتحاد اعظم نادي يا هلا فيك
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2293 ] نشر منذ 3 ساعات
اي نمور بس هههههههه
عبدالله[ عدد التعليقات: 670 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين صار هارب؟؟؟
الحق عاللوح اللي دفه الملايين علشان يجلسوا في الاتحياط في الاندية الاسبانية.
ونتيجة هذي الخطط المدروسه راح نشوفها على شكل فضايح في كاس العالم.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 ساعات
سلملي على الاحتراف
محماس بن فرناس[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 ساعات
مهازل الاحتراف 🍎🍏