بالفيديو.. بعد هروبه من ليفانتي.. آل الشيخ يعلن عودة المولد للاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

ظهر لاعب الاتحاد السابق فهد المولد والمحترف في صفوف ليفانتي الإسباني، مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بعد الأنباء عن هرروبه من النادي الإسباني.

وقال ” المولد ” في فيديو له بجانب تركي آل الشيخ أن ينوي العودة إلى صفوف الاتحاد الموسم المقبل، موجهًا الشكر إلى ” آل الشيخ ” .

وكان المولد غادر ليفانتي منذ 5 أيام؛ بحجة حضور عزاء أحد اقاربه، ولم يعود إلى إسبانيا؛ مما دفع النادي الإسباني إلى البحث عنه، والاتصال بمرافقه الذي لم يجيب أيضًا على الاتصالات.

اقرأ أيضا