فهد المولد يهرب من ليفانتي
اختفى لاعب الاتحاد السابق، المحترف في صفوف ليفانتي الإسباني فهد المولد، عن أنظار النادي الإسباني خلال الأيام الماضية.
وقال ليفانتي إنه أعطى إذن للاعب للسفر إلى بلاده لحل مشكلات خاصة به، الجمعة الماضي، ومن لحظة مغادرته وحتى الان لم يعود اللاعب إلى النادي.
وأضاف أنه يتم الاتصال بالشخص المرافق له إلا أنه لم يرد على الاتصالات؛ لذلك لا يعلم النادي الإسباني مكان المولد.
يجدر الإشارة إلى أن ” المولد ” يعاني منذ انضمامه للنادي الإسباني، حيث لم يشارك في مباراة واحده منذ انضمامه وهو ما تسبب في غضبه على ما يبدو ومغادرة الفريق.
وانضم المولد لصفوف ليفانتي خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الاتحاد، على سبيل الإعارة.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 1 ساعة
تلقونه ياكل لحم سيريه في غليل , مل من الوجبات السريعه ,,
فهد[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههههههه… اكيد هرب 😁
ناصر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 56 دقيقة
ما في نادي كبير بيوقف على لاعب
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ 52 دقيقة
الولد حاب يلعب كوره وارسلتوه اسبانيا عشان يتمرن وش يجلس هناك
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله معذور يافهد لاترجع هذي مهزلة الحق على جاب هذي الفكرة الغبية دمرو نفسياتهم من يوم راحوا لاسبانيا وانا عارف انهم ماريح يشاركون بس بهرجه اعلامية
صداوي[ عدد التعليقات: 1821 ] نشر منذ 34 دقيقة
يبغي يلعب النهائي كأس الملك واكيد الاتحاد قال صفهم وتعال 😂
المر[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 27 دقيقة
مادام مايلعبونه ليش يسالوا عنه يستنوا كمان اسبوع