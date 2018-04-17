فهد المولد يهرب من ليفانتي

ماجد محمد(صدى):

اختفى لاعب الاتحاد السابق، المحترف في صفوف ليفانتي الإسباني فهد المولد، عن أنظار النادي الإسباني خلال الأيام الماضية.

وقال ليفانتي إنه أعطى إذن للاعب للسفر إلى بلاده لحل مشكلات خاصة به، الجمعة الماضي، ومن لحظة مغادرته وحتى الان لم يعود اللاعب إلى النادي.

وأضاف أنه يتم الاتصال بالشخص المرافق له إلا أنه لم يرد على الاتصالات؛ لذلك لا يعلم النادي الإسباني مكان المولد.

يجدر الإشارة إلى أن ” المولد ” يعاني منذ انضمامه للنادي الإسباني، حيث لم يشارك في مباراة واحده منذ انضمامه وهو ما تسبب في غضبه على ما يبدو ومغادرة الفريق.

وانضم المولد لصفوف ليفانتي خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الاتحاد، على سبيل الإعارة.