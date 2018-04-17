مرور الليث: يجب فحص المركبة قبل تجديد استمارتها

حامد العمري(صدى):

أكد مرور محافظة الليث، على الراغبين في تجديد رخص مركباتهم، ضرورة زيارة مراكز الفحص الفني للسيارات في المناطق والمحافظات المجاورة، للقيام بعمل الفحص، شريطة تجديد رخصة المركبة.

ويذكر أن ذلك بخلاف ما كان معمول به سابقًا، حيث كانت المحافظة ضمن المحافظات المستثناة من هذا الإجراء كونها تخلو من مراكز الفحص إطلاقًا.

ويأتي مشروع الفحص الفني للسيارات بالممكلة حرصًا على تحقيق السلامة المرورية، وللحد والتقليل من الحوادث، حفاظًا على راكب المركبة، والتأكد من سلامة المركبة عبر مراكز الفحص.