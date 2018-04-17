مع اقتراب ” الأسبوع الحي ” .. ” العيسى ” يوجه رسالة للمعلمين

عادل الحربي (صدى):

وجه وزير التربية والتعليم أحمد العيسى، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المعلمين؛ بالتزامن مع اقتراب الأسابيع الأخيرة للعام الدراسي.

وقال ” العيسى ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مع بداية العد التنازلي للأسابيع الأخيرة للعام الدراسي، أود تذكير زملائي في الميدان التعليمي بأهمية بذل كافة الجهود لاستمرار الدراسة حتى اليوم الأخير وبخاصة في الأسبوع الحي، الذي يسبق الاختبارات النهائية ” .

وتابع : ” يجب أن يكون الأسبوع الحي مثالاً لتفاني الجميع وتعويض اي قصور حصل في العام الدراسي، وبخاصة بعد تعليق الدراسة لأيام في بعض المناطق نتيجة الظروف المناخية.. سيكثف الزملاء في الاشراف التربوي جولاتهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي لدعم الزملاء في المدارس ” .