المملكة تتوج بقمة القدس.. وقطر تستضيف صهيوني

فهد السالم(صدى):

تستمر قطر في فضح اتجاهاتها، والتأكيد على تلونها بين الحين والأخر، بمواقفها المخزية المختلفة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إطلاق ” قمة القدس ” على القمة العربية، وورفع قيمة الدعم الشهري للشعب الفلسطيني الى 20 مليون دولار ، نجد على الجانب الأخر تطبيع قطر لعلاقتها مع إسرائيل.

واستطاع حمد بن خليفة ” العاق لوالديه ” ، أن يفتتح مكتبة قطر الوطنية، بحضور الصهيوني روجر كوهين، دون خجل؛ ليروي لهم التاريخ المزيف، ويتحدث عن إنشاء دولتين عربية ويهودية في فلسطين.

ويبدو أن الشعب القطري فاض به الكيل؛ حيث دشن المواطنون وسم ” لا لتطبيع المكتبة الوطنية ” ؛ لمواجهة فساد الحمدين والأمير القطري المدلل تميم.