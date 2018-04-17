صاحب صورة ” الصيد الجائر ” يتهم التعليم بالمماطلة لحضور جلسات التقاضي

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر إعلامية، على أن هناك مواطن اتهم وزارة التعليم بالمماطلة في حضور جلسات التقاضي بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم، بعد رفعه قضية ضد الوزارة بعدما فوجئ بوجود صورته في مقرر ” لغتي ” للصف السادس الابتدائي ضمن دروس للتحذير من الصيد الجائر.

وقال المواطن محمد حمدان: إن الوزارة دأبت خلال الجلسات على إرسال ممثل جديد عنها في كل مرة، ويطلب موفدها من المحكمة خلال الجلسة إعطاءه مهلة إضافية؛ رغم أن القضية واضحة على حدّ تعبيره.

ووأضاف أن الوزارة في بداية القضية طلبت من المحكمة ردّ الدعوى؛ لكن المحكمة رفضت ذلك، مؤكداً أن هناك مرسوما ملكيا ينص على منع الإضرار بسمعة الأشخاص والمساس بكرامتهم وحرياتهم.