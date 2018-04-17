الأهلي يواصل تألقه في دوري الابطال ويهزم الجزيرة
نجح النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، في هزيمة الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا.
وسجل أهداف الأهلي كلا من صالح العمري في الدقيقة 6 ، ومؤمن زكريا في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف الجزيرة اللاعب رومارينيو.
وبهذا الفوز على الجزيرة الإماراتي، تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ 16، حيث حافظ الراقي على تصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2221 ] نشر منذ 21 دقيقة
كبييييييييييييييير يا أهلي الف مبروووووووووك لجميع الجماهير السعودية عامة والأهلاوية
خاصة وعقبال البطولة إن شاء الله .
فيصل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 8 دقائق
مبروك أيها الفريق العظيم
اهلاوي ملكي ولي الفخر[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اولا ابارك لوطني الحبيب ثانيا ابارك للجماهير السعوديه عامه وللاهلي خاصه