بالفيديو.. فتاة حسناء تدخل تحدي غريب كاد يودي بحياتها

نورة الشهري (صدى):

كادت فتاة حسناء أن تعرض حياتها للخطر ، عقب دخولها في تحدي مروع وغريب ، تسبب في اختناقها .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تدخل في التحدي لتستعرض مهاراتها أمام أصدقائها، وقامت بابتلاع قالب ضخم من الزبدة، حيث كادت أن تختنق ولكن من حسن حظها لم تصب بأي أذى وسط صدمة ودهشة الموجودين.