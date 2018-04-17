اعتراض صاروخ باليستي.. واسقاط طائرتين إيرانيتين باليمن

فهمي محمد(صدى):

نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، اليوم الثلاثاء، في اعتراض صاروخ باليستي في سماء الخوخة، من قبل الحوثيين.

وعلى جانب أخر نجح التحالف والجيش اليمني، في إسقاط طائرتين إيرانيتين من دون طيار، في مديرية ميدي، التي تحررت مؤخرًا، بمحافظة حجة.

وحاولت المليشيات الإرهابية تسير طائرة من دون طيار إيرانية، أمس إلى مواقع الجيش الوطني والتحالف؛ لكشف مقراتهم العسكرية ومكان تمركزهم، وبعد فشل المحاولة، شهدت المنطقة صباح اليوم محاولة أخرى لم تفلح أيضًا.

وتواصل قوات التحالف بالتعاون مع الجيش اليمني تقدمها في اليمن للقضاء على مليشيات الحوثي الإرهابية وتطهير المحافظات اليمنية.