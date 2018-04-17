مذيعتان تثيران ضجة لظهورهما عاريتان على الهواء

لندن(صدى):

اثارت مذيعتان في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تٌدعوان ” جيني إيلز وكات هاربورن ” ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تجردهما من الملابس على الهواء في بدء تسجيل حلقة من برنامج تبثه الإذاعة البريطانية في سلسلة من 10 حلقات لبحث قضايا تتعلق بشكل الجسد والتعري .

وعلقت جيني على الواقعة ، أن الأمر غريب ومحرج، لكن الجميع على قدم المساواة، فنحن نفعل هذا في الحمام ، مُشيره ، إلى أنه عندما وردت الفكرة على بال زميلتها كات ، نفذوها فوراً .

وأضافت كات أن الحلقة كانت بمثابة مسألة شخصية بالنسبة لها موضحة أن “ من بين ما يهمني في هذا الصدد أننا في الثلاثينيات من عمرنا، والمرأة على وجه الخصوص تقضي وقتًا طويلًا، وهي ترغب في تغيير شكل جسمها، كي تصبح أنحف وأكثر رشاقة، أو تكتسب لون بشرة أفضل، أو تجعل شعرها مجعدًا أو انسيابيًا ” .