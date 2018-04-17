مذيعتان تثيران ضجة لظهورهما عاريتان على الهواء
اثارت مذيعتان في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تٌدعوان ” جيني إيلز وكات هاربورن ” ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تجردهما من الملابس على الهواء في بدء تسجيل حلقة من برنامج تبثه الإذاعة البريطانية في سلسلة من 10 حلقات لبحث قضايا تتعلق بشكل الجسد والتعري .
وعلقت جيني على الواقعة ، أن الأمر غريب ومحرج، لكن الجميع على قدم المساواة، فنحن نفعل هذا في الحمام ، مُشيره ، إلى أنه عندما وردت الفكرة على بال زميلتها كات ، نفذوها فوراً .
وأضافت كات أن الحلقة كانت بمثابة مسألة شخصية بالنسبة لها موضحة أن “ من بين ما يهمني في هذا الصدد أننا في الثلاثينيات من عمرنا، والمرأة على وجه الخصوص تقضي وقتًا طويلًا، وهي ترغب في تغيير شكل جسمها، كي تصبح أنحف وأكثر رشاقة، أو تكتسب لون بشرة أفضل، أو تجعل شعرها مجعدًا أو انسيابيًا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45836 ] نشر منذ 2 ساعتين
حياتهم بهيميه ..
,, فلااااااا غرابه ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4513 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت يا ابو محمد **
فيصل[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
ها دول ما عندهم حياء ابو محمد
فهد[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 2 ساعتين
أفكار غريبة عن مجتمعنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9826 ] نشر منذ 22 دقيقة
طـــــــيب ويــن هــو فــيه ألفـــيديـون .🤔.
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نِشـــوف وِبَعــديــن نَحـــكم .🙄.
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بعــديـن يقـــول ألخَـبر في هيئة الإذاعة البريطانيه .🎤📻.
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يعنــي سَـــماعــي مَهـــنى شـــوف .👀😥.