مصور الحوثيون يفضح أسرارهم ويؤكد انهيار صفوفهم بنهم

فهمي محمد(صدى):

فضح مصور مليشيات الحوثي الإرهابية بجبهة نهم، أسرار جماعته عقب وقوعه أسيرًا في قبضة التحالف العربي والجيش اليمني.

وكان المصور بحوزته كاميرا تحتوي على تسجيل فيديو كشف حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالمليشيات الإيرانية.

وكان الفيديو المصور موجه إلى الإرهابي عبدالملك الحوثي، حيث قال فيه المصور إن صفوفهم في الجبهة انهارت ما بين قتلى ومصابين، مشيرًا إلى أن المليشيات الحوثي تمنع على مرتزقتها الهواتف المتنقلة.

وجاء منع الهواتف المتنقلة؛ خوفًا من انقلاب المرتزقة على الحوثي، ما يشير إلى عدم ثقة متبادل بين المرتزقة وقادة المليشيا الإرهابية.

كما كشف الفيديو عن قيام المليشيات الإرهابية بسرق مستحقات المرتزقة المقاتلين في صفوفها.