فيفا يعلن عن موعد مواجهة الأخضر وألمانيا

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد مواجهة الأخضر مع نظيره الألماني، الودية التي من المقرر إقامتها؛ استعدادًا لمونديال روسيا.

وأوضح الفيفا أن استاد ” باي أرينا ” في مدينة ليفركوزن الألمانية، سوف يستضيف المباراة الودية في 8 يونيو القادم، في تمام الساعة السابعة ونص مساءً.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بروسيا في أول مباراة بالمونديال بعد مواجهة ألمانيا بأقل من أسبوع، حيث ستنطلق المباراة الافتتاحية 14 يونيو.