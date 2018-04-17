فيفا يعلن عن موعد مواجهة الأخضر وألمانيا
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد مواجهة الأخضر مع نظيره الألماني، الودية التي من المقرر إقامتها؛ استعدادًا لمونديال روسيا.
وأوضح الفيفا أن استاد ” باي أرينا ” في مدينة ليفركوزن الألمانية، سوف يستضيف المباراة الودية في 8 يونيو القادم، في تمام الساعة السابعة ونص مساءً.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بروسيا في أول مباراة بالمونديال بعد مواجهة ألمانيا بأقل من أسبوع، حيث ستنطلق المباراة الافتتاحية 14 يونيو.
فهد[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 18 دقيقة
بالتوفيق للأخضر أن شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يوفق منتخبنا يارب ونحصد البطولة
نهي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 16 دقيقة
في انتظار المونديال على نار،،،، أن شاء الله نفوز