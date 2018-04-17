30 سعودية ينظمن حفل جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي

حامد العمري(صدى):

على مدار 60 يوماً عملت 30 شابة سعودية على التجهيز والإعداد للحفل الختامي لجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي بنسختها الثالثة، المزمع إقامته مساء غداً الأربعاء في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتأتي الجائزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله، والتي تتنافس عليها السعوديات في 8 فروع.

وتمكن فريق التنظيم السعودي من التجهيز للحفل الختامي بعد عمل متواصل استمر لأكثر من 480 ساعة على مدار شهرين ليظهر بشكل احترافي مبهر، وليؤكد على قدرة السعوديات في التواجد بالمناسبات الكبرى في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت غادة الناصر، نائب مدير فريق أصل الإدارة، على أن الفريق عمل بشكل متواصل ومنتظم ليقدم حفلاً مميزاً يليق بالجائزة النسائية الأول في السعودية التي تأتي تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله-.

وقالت: ” يشهد الحدث نقلة نوعية غير مسبوقة تتمثل في تجهيز وتنظيم 30 فتاة سعودية لهذه الجائزة المقدمة للمرأة السعودية في كل مجالات الحياة المختلفة، وهو ما يؤكد على قدرة بنات المملكة على إنجاز أي مهمة توكل إليهن ” .

وبينت إلى أن أدوار الفريق تتوزع في التجهيز للحفل قبل انطلاقة، وتنظيم دخول وخروج المدعوات، إلى جانب تسليم الدعوات و تاكيد حضور المدعوات.

واشارت إلى الدعم المقدم للمرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يجعلها قادرة على التواجد في كافة المجالات الاجتماعية، والتفوق والتميز فيها من خلال إمكانياتها العالية.

يذكر أن الجائزة تشمل 8 مجالات من الدراسات البحثية والبرامج والمبادرات في الأدب ، الدراسات الإنسانية، العلوم الطبيعية، العلوم الصحية ، الأعمال الاجتماعية، المشاريع الاقتصادية، الأعمال الخيرية والأعمال الفنية.

وتهدف إلى دعم إنجازات المرأة السعودية المتميزة وتشجيع مشاركتها في مجال البحث العلمي والتنمية الاجتماعية.

وتأتي الجائزة تحقيقًا لغاية جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية التي تركز على تشجيع ثقافة الإبداع والتميز والابتكار، وبراءات الاختراع عن طريق بناء علاقات مميزة ومؤثرة مع الباحثين والشركاء، وقطاع الأعمال والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دعم البحوث مالياً.