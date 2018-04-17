6 حالات لا يتم فيها خصم ضريبة المدخلات

عادل الحربي(صدى):

أوضح الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة عبر ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد هناك 6 حالات لا يتم فيها خصم ضريةب المدخلات.

وكشف حساب الضريبة المضافة عن الـ 6 حالات، وهم كالتالي:

1- أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.

2- خدمات تموين الأغذية أو المشروبات في الفنادي والمطاعم والأماكن المشابهة.

3- شراء أو استئجار المركبات المقيدة.

4- تصليح أو تعديل أو صيانة أو تقديم أي خدمات على المركبات المقيدة.

5- الوقود المستخدم في المركبات المقيدة.

6- أي سلع أو خدمات مخصصة للاستعمال الشخصي وليست للنشاط الاقتصادي أو التجاري.

يجدر الإشارة إلى أن المركبات المقيدة هي أيمرركبة مصممة للاستخدام في الطريق، والتي يجوز أن يتم استعمالها في غير أغراض النشاط أو التي لم يتم شراؤها بغرض إعادة البيع.