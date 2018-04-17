الجبير: الحوثيون جعلوا اليمن قاعدة لإيران

نايف السالم(صدى):

قال عادل الجبير وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد إلا الحل السياسي فيما يتعلق بالأزمة السورية، واليمنية.

وأضاف ” الجبير ” خلال مؤتمرًا صحفيًا مع أمين عام الأمم المتحدة على هامش قمة الظهران، إن مليشيات الحوثي الإرهابية جعلت اليمن قاعدة للإيرانيين، موضحًا أن الحل العسكري فيها يعود إلى الحوثيين.

وأشار إلى أن المملكة لم ترغب في الحرب على اليمن، مضيفا : ” الحل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وتابع : ” صلب الحوثيين ضد العملية السياسية بسبب تعنت إيران ” ، متابعًا: ” الحوثيون ينتهكون القوانين الدولية ويطلقون صواريخ إيرانية الصنع على المملكة ” .

وعن سوريا قال ” الجبير ” ، إنه تم عرض إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا.