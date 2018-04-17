حساب المواطن: تغير قيمة الدخل تؤثر بالزيادة أو النقصان في قيمة الدعم

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة تطابق مبلغ الدخل الشهري الذي يتم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن مع المبلغ المسجل دى الجهات الحكومية.

وأشار البرنامج إلى أن أي تغير في قيمة الدخل سوف يؤثر بالزيادة أو النقصان في قيمة الدعم، موضحًا سبب تغيير قيمة الدعم في الدفعة الأخيرة حيث تم بناء على بيانات الدخل المسجلة لدى الجهات الحكومية الأخرى.

ويذكر أن بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، كشفت أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، حيث تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.

وأوضح حساب المواطن إنه يمكن التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من حساب المواطن ، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي: من هنـــا .

ويشار إلى أن التسجيل في برنامج حساب المواطن مستمر للدفعة السابعة، وذلك حتى موعد استلام الدعم المستحق للدفعة السادسة لمن استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.