بالفيديو.. طائرة ليبية كادت أن تسقط في البحر

طرابلس(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط الليبية كادت أن تسقط في البحر.

وظهر في الفيديو لحظات الرعب والهلع التي انتابت ركاب الطائرة، وارتفاع الأصوات بالتهليل والتكبير والتضرع لله.