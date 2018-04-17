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بالفيديو.. طائرة ليبية كادت أن تسقط في البحر

بالفيديو.. طائرة ليبية كادت أن تسقط في البحر
طرابلس(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط الليبية كادت أن تسقط في البحر.

وظهر في الفيديو لحظات الرعب والهلع التي انتابت ركاب الطائرة، وارتفاع الأصوات بالتهليل والتكبير والتضرع لله.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 21 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله ينجي كل مسافر يارب

[ عدد التعليقات: 45817 ] نشر منذ 18 دقيقة

الحمد لله على السلامه ,,

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