نشر : منذ 25 دقيقة 1٬513 3 عربية ودولية بالفيديو.. طائرة ليبية كادت أن تسقط في البحر طرابلس(صدى): أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للخطوط الليبية كادت أن تسقط في البحر. وظهر في الفيديو لحظات الرعب والهلع التي انتابت ركاب الطائرة، وارتفاع الأصوات بالتهليل والتكبير والتضرع لله. الوسوم:البحر, خطوط جوية, طائرة ليبية
فيصل[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فهد[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله ينجي كل مسافر يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45817 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,