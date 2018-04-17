مديرة أعمال مطربة شهيرة تتهمها بالتحرش الجنسي

أماني الغامدي(صدى):

اتهمت ستيلا بولوشينكوف ، المطربة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري ، بالتحرش الجنسي وخرق العقد عندما كانت تعمل مديرة لأعمال سابقاً .

حيث صرحت ستيلا لعدد من الصحف ، أنها ستٌقاضي ماريا كاري بسبب خرقها للعقد ، كما زعمت أنها كانت تؤدي حركات جنسة أمامها ، مٌشيره إلى أن ماريا تتعاطي المخدرات وليس أدوية خاصة بالإضطراب .

تأتي هذه الادعاءات بعد أن أقالت كاري مديرتها وصديقتها المقربة من عملها دون إنذار مسبق بعد 3 سنوات من العمل معًا.

وبدورها أوضحت ستيلا أنه في حال تعويضها بمبلغ مناسب ستتراجع عن رفع قضية لفصلها التعسفي وانتهاك قانون الحقوق المدنية الأمريكي، وهو انتهاك لقانون العمالة العادلة والإسكان.

ومن جامبه أكد المتحدث الرسمي باسم ماريا كاري أن الدعوى القضائية ما هي إلا مجرد ادعاء تافه لا أساس له، وسيتم التعامل معه.