بعد تعينه سفيرا لدى مصر.. ” نقلي ” يوجه رسالة لقطان

نايف السالم(صدى):

قال أسامة نقلي عقب تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- لدى جمهورية مصر العربية، إنه تشرف بهذا المنصب.

وأضاف ” نقلي ” أن الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، هو أخ وصديق له، ورفيق كفاح طويل في خدمة الدين والوطن.

وأشاد ” نقلي ” بـ ” قطان ” قائلًا: ” هو دبلوماسي مــن طراز رفيع، بصماته واضحة أينما حل وارتحل، وكــانت بصمته سفيراً فــي مصر بارزة.. وفقه الله وسدد خطاه ” .

وتوجه ” نقلي ” بالشكر لكل من قدم له التهنئة، من المملكة ومصر، موضحًا أنه لم يتمكن من الرد على المهنئين قبل أداء القسم .