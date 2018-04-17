بالصور.. أفتتاح الملتقى الثالث لتبادل الخبرات

سعيد العجل(صدى):

شهد، اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لتبادل الخبرات الذي تنظمه جمعيه أسر التوحد الخيريه في فندق الانتركونتنال الرياض ويستمرحتى مساء يوم غدا الخميس.

ويقدم فيه اكثر من 25 ورقة عمل، و6ورش يقدمها عددا من المختصين في مجال التوحد من داخل وخارج المملكة، بحضور عددا من المهتمين بهذا الطيف التوحدي.

ففي يوم امس الأثنين قدمت 9 ورش اورق عمل حيث قدمت الارواق التالي:

الدكتوره: ابتسام مرشد..الخدمات المقدمه لأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (كليه طب الاسنان).

الأستاذ: تيسيرمحمدالمفرج .. احصاءات الذين تم تشخصيهم للتوحد (الهيئه العامه للإحصاء).

الدكتور: عبدالرحمن علي العجلان .. برنامج تدريبي لتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لاباء طفل طيف التوحد ( معهدالتربيه الفكريه ـ مركز اضطراب طيف التوحد شرق الرياض ).

الأستاذ: ياسر الجعيدي .. فعاليه منهجيه السلوك اللغوي في تمكين أطفال التوحد من النطق وتوظيف اللغه (مركز عالم نمائي للعلاج النفسي)

الاستاذه: رشا الألفي .. أثر برنامج ليفوكس على تنميه مهارات التواصل لدى التوحديين ( مركزأبطال المعرفه لذوي الاحتياجات الخاصه ) .

الدكتورة : ريحاب طمان .. تاثير التدخل المبكر والجلسات الفرديه في تحسن أطفال التوحد ( دراسه المقارنه) ـ ( مركزالتوحد التابع لبرنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطراب النموـ تبوك).

الأستاذ: حسين الحسين .. ورقه وزاره التعليم.

الأستاذ: أحمد سعيد بطه..أهم التحديثات التي تواجه ( المراكزـ الأسر ـ الأطفال ) عند الانتقال من البرامج النسائيه (تحت12سنه) الى البرامج الرجاليه (فوق12سنه) مركزالاوائل للرعايه والتأهيل).

كما تم تقديم ثلاث ورش تعليمية ، الأولى بعنوان فهم المشكلات السلوكية وطرق التعامل معها قدمها الدكتور فهد النمري .

والثانية نهج تحيل السلوك التطبيقي في فهم المشكلات السلوكية لذوي اضطراب طيف التوحد للمحاضر الأستاذ عبد الله العتيبي والورقة الثالثة بعنوان إدارة السلوك للأستاذه أمل الراجح .

و تتواصل فعاليات اليوم الثلاثاء ففي جلسة الصباح يتحدث الأستاذ سمارا ظاظا بورقة مقدمة من وازارة العمل والاستذة ثناء إبراهيم بورقة عن تجربة فصل سلوكي لاطفال التوحد ( مركز التميز ) وتقدم الأستاذة، رانية نايف العنزي ورقة اكتساب مهارات الدمج الفعال في المراحل المبكرة مركز خطوات التواصل للتوحد ).

وفي الجلسة الثانية يقدم الأستاذ صالح المسلم مبادرة سعي وزارة التجارة فيما تقدم الأستاذ نجوى تجربة الخطوه في تجارب فعالية التدريب و وورقة عمل للدكتورة امال اليماني والدكتورة بشاير المري ورقة عن تجربة مركز التوحد داخل المستشفيات ( مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ).