جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي ” آل عقيل “

واس(صدى):

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل أمس, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي آول يوسف بن إبراهيم آل عقيل ، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلين وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي , ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة ، ونقل وكيل المحافظة تعازي ومواساة القيادة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .