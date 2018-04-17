طرق بسيطة لعلاج مشاكل الأظافر

نورة الشهري (صدى):

قالت خبيرة في الموضة والجمال ، أنه هناك بعض المشاكل التي نتجنب علاجها ونستسهل إخفاءها بوضع طلاء الأظافر بدلا من علاجها .

وكشفت الخبيرة عن 4 حلول لعلاج أكثر المشاكل انتشاراً بين النساء.

إصفرار الأظافر:

تصفر الأظافر لأسباب عديدة مثل التدخين أو استعمال التوابل أثناء الطبخ، ولكن في أغلب الأحيان ترجع هذه المشكلة إلى عدم استعمال طلاء شفافاً لحماية الأظافر قبل وضع طلاء بألوان داكنة. وللتخلص من اللون الأصفر، اخلطي القليل من الأوكسجين السائل hydrogen peroxide مع الماء ثم قومي بنقع أظافرك لمدة 5 دقائق. ولا تنسي وضع الطلاء الشفاف لمنع صبغ الأظافر مرة أخرى.

الفطريات:

إذا كنت تعانين من أظافر سميكة صفراء اللون وتتفتت بسهولة فمن الممكن أن يكون سببها الفطريات. تجنبي زيارة الصالون لمنع انتشار المرض ثم استشيري طبيباً للتأكد من الحالة والحصول على أفضل دواء. إذا كنت تفضلين العلاجات الطبيعية، يمكنك وضع مستخلص زيت شجرة الشاي Tea Tree Oil على أظافرك مرتين في اليوم لمدة شهرين على الأقل.

تقشير الأظافر:

الأظافر التي تقشر أو تتشقق بسهولة سببها قلة رطوبة طبيعية في طبقات الأظافر. كذلك، فإنَّ الكريمات المرطبة لن تساعد مثل هذه الحالة لأنها كثيفة ومن الصعب أن تتغلغل إلى أعماق الأظافر، بل عليك استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز وزيت الزيتون 3 مرات في اليوم لترطيب الأظافر وتقويتها بشكل سريع وفعال.

البقع البيضاء:

يعتقد العديد من الناس أن سبب هذه النقاط البيضاء هو نقص في الكالسيوم ولكن في أغلب الأحيان تظهر بعد خبط اليد، فهي تعتبر مثل الكدمة على الأظافر وتختفي بعد بضع أسابيع. ولكن للأسف ليس هناك حلول لهذه المشكلة سوى ترك الأظافر حتى تطول وتصل البقعة إلى الأطراف حيث يمكنك قصها للتخلص منها.