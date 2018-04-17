بالفيديو.. صورة ” قرد يقلد سائح ” تصل للمحاكم الأمريكية

واشنطن(صدى):

قام سائح أمريكي يدعى ديفيد سلاتر بزيارة إحدى الغابات الإندونيسية منذ 5 سنوات وعندما كان يلتقط إحدى الصور لقردة المكاك، فإذا بأحد القردة يخطف الكاميرا منه ويقوم بتقليده في التصوير، فالتقط لنفسه صورة تعرف الآن بالسيلفي.

وبعدما أشتهرت الصورة وتداولها العديد من المواقع الإلكترونية ، طالب المصور المطالبة بحقوق الملكية للصورة، وحدث تنازع بين السائح ووكالة ويكيميديا المختصة بنشر الصور ووصلت القضية للمحاكم الأمريكية بالدائرة التاسعة، حيث أعلنت المحكمة رفض القضية المرفوعة من سلاتر.

وقالت الوكالة إن صورة القرد هي صورة عامة أمام الجمهور، والسبب في ذلك هو أن القرد هو مؤلف الصورة، كما أنه ليست للقرود حقوق قانونية بأن يكون مؤلفًا بموجب قانون حقوق الطبع والنشر.