النقل العراقية: إكمال خرائط الربط السككي مع المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إكمال الدراسات والخرائط المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي بين العراق والأردن والمملكة.

وقال المسؤول في الوزارة أحمد كريم إن الوزارة أكملت الدراسات المختصة بشأن الربط السككي بين العراق وكل من المملكة والأردن، لاسيما بعد حصول الموافقة من قبل الوزير كاظم فنجان الحمامي للمضي قدمًا بتطبيق ذلك المشروع المهم والكبير في قطاع النقل.

وأكد كريم على أن وزارة النقل أبرمت اتفاقًا مع الجانب الأردني كذلك لتعزيز حركة مرور الشاحنات الكبيرة بين البلدين دون أي معوقات أو معرقلات.