رئيس ديوان المظالم عن زيارات ولي العهد: ستدعم رؤية 2030

نايف السالم(صدى):

أشاد الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، بزيارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الأخيرة إلى أمريكا ومصر، وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

وقال ” اليوسف ” إن تلك الزيارات تؤكد على العلاقات العميقة والقوية بين المملكة ودول ذات مكانة سياسية واقتصادية وعسكرية هامة.

ولفت إلى أن تلك الزيارات سينتج عنها نتائج وأثار إيجابية في كافة المجالات؛ بما شهدته من توقيع اتفاقيات وتعاون دولي رفيع المستوى؛ حيث ستظهر انعكاساتها في زيادة التبادل التجاري، والاتفاقيات العسكرية التي ستكون عاملاً مساهماً في حفظ الوطن وتطوير آليته العسكرية.

وأكد على أن تلك الجولات تعزز من فرص التعاون البناء، بالإضافة لدعم رؤية المملكة 2030، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لتنويع الاقتصاد.