بالفيديو.. صالح الجسمي لحليمة بولند: البنت السعودية خط أحمر

خالد الظفيري(صدى):

وجه الناقد الكويتي صالح الجسمي نصيحة للإعلامية الكويتية عقب إعلانها تقديم عمل إعلامي عن قيادة المرأة السعودية .

وقال صالح في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” حليمة بولند تفكر تخوض غمار التمثيل في السعودية كتمثيل للبنت السعودية ، وأنا كناشط في السوشيال ميديا في مجال الفن أنصحك ياحليمة لا .. ابعدي عن السعودية وتمثيل البنت السعودية وخليكي في مجال الإعلام والتقديم التليفزيوني أفضل ” .

وتابع صالح ” لا تفقدي متابعينك والوهش الإعلامي لمجرد فضول أو مغامرة .. البنت السعودية خط أحمر وخليكي ياحليمة في مجال التقديم .. وأنتي ما شاء الله عليكي ناجحة ” .

ومن جانبها ردت حليمة بولند على الناقد صالح الجسمي بنشرها صورة من المحادثة بين مديرة أعمالها ومسئول الشركة السعودية التي أختارتها لتمثيل دور البنت السعودية في عمل إعلامي عن قيادة المرأة السعودية، وأكدت ها حبهم لتمثيلها هذا الدور .